Vietato sorprendersi di fronte alle qualità tecniche dei portieri moderni, Alisson ed Ederson su tutti. Se la coppia della Seleçao continua a dare spettacolo in Premier League tra parate e colpi ad effetto, chi si prende la scena in Spagna è Yassine "Bono" Bounou. Classe 1991 naturalizzato marocchino, lui che è nato in Canada e che condivide il nome con il celebre frontman degli U2, ha giocato nella squadra 'B' dell’Atletico Madrid e in prestito nel Real Saragozza in Segunda División. Dal 2016 difende i pali del Girona contribuendo alla promozione nella Liga e all’ottima prima stagione nella massima serie archiviata al 10° posto. Convocato ai Mondiali in Russia senza tuttavia scendere in campo, Bono resta un punto fermo dei catalani: 17 presenze in campionato (due le assenze a causa di un infortunio) e 6 clean sheet, numeri che non tradiscono un’abilità innata palla al piede.