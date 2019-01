REAL MADRID-SIVIGLIA 2-0

78' Casemiro, 90' Modric

Il Real scaccia i fantasmi e vince. Dopo la sconfitta (ininfluente) in Copa del Rey contro il Leganes, i Blancos rialzano la testa e fanno due gol al Siviglia, prossimo avversario della Lazio in Europa League, la squadra che all'andata li aveva battuti 3-0 al Sanchez Pizjuan. Apre Casemiro, chiude Modric al 90esimo. Ora i Blancos sono terzi a 3 lunghezze proprio dal Siviglia di André Silva e Franco Vazquez. Tuttavia, al di là del risultato, sono due situazioni a fare più notizia: quelle di Isco e Marcelo. Il primo non è una novità, nell'ultimo periodo ha giocato poco, Solari non lo vede, tant'è che la Juventus si è interessata a lui per il prossimo giugno. Un obiettivo di mercato (oggi è entrato al 77' al posto di Lucas Vazquez). L'altra riguarda Marcelo, il terzino brasiliano da sempre un perno del Real: è alla sua seconda panchina di fila, Solari gli ha preferito ancora una volta Sergio Regulion, terzino del '96. In Spagna - in particolare "Marca" - parlà già di "caso Marcelo". Il suo contratto scadrà nel 2022, un'altra situazione da monitorare in casa Real Madrid.

HUESCA-ATLETICO MADRID 0-3

31' Lucas Hernandez, 52' Arias, 71' Koke

Nessun problema per il Cholo Simeone, tris all'Huesca e vittoria agevole: apre un gol di Lucas Hernandez, chiude Koke. Nel mezzo il gol di Santiago Arias, il primo con la maglia dell'Atletico Madrid. I Colchoneros - prossimi avversari della Juventus agli ottavi di Champions League - sono a due punti dal Barcellona capolista, di scena domenica al Camp Nou contro il Leganes (che in Copa del Rey ha battuto il Real per 1-0). Capitolo Godin: l'uruguayano ha giocato titolare come sempre, al centro della difesa e con la fascia da capitano. Ha già un accordo con l'Inter per arrivare a Milano dal prossimo giugno.