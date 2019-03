L'ultima partita ha visto Lionel Messi dare un'ennesima dimostrazione del suo grande talento. Tripletta, eurogol e ovazione del Benito Villamarìn per l'argentino. L'altro gol, nell'1-4 del Barcellona in casa del Betis, è stato segnato da Luis Suarez, che negli ultimi minuti della partita è stato però costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. L'uruguaiano è stato sottoposto nelle ore successive alla gara ai test medici di rito, che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra. Il Barcellona ha stimato in 10-15 giorni i tempi di recupero. Per questo motivo, Luis Suarez non parteciperà ai prossimi impegni con l'Uruguay ma non dovrebbe saltare alcuna gara ufficiale con i blaugrana, potendo sfruttare la sosta per recuperare definitivamente dal suo infortunio.

Il comunicato

Questo il report medico pubblicato dal Barcellona: "I test svolti questa mattina hanno confermato che il giocatore della prima squadra Luis Suárez ha subito una distorsione alla caviglia destra. Il tempo approssimativo di recupero sarà tra 10 e 15 giorni. Il giocatore svolgerà il suo recupero con lo staff medico del club e non si unirà alla selezione dell'Uruguay. Va ricordato che l'attaccante ha dovuto lasciare il campo alla fine della partita giocata al Benito Villamarín (1-4) a causa di un infortunio e al suo posto è entrato Carles Aleñá".