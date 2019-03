Carboni: "Mi sono sentito come un bambino"



Amedeo Carboni, giocatore del Valencia dal 1997 al 2006, è stato uno dei grandi protagonisti della giornata del Mestalla, invocato dal tifo durante tutta la partita giocata contro la selezione di vecchie glorie spagnole, che hanno alla fine vinto 2-1: "Uno prova a essere il più duro possibile - ha detto in un'intervista l'ex giocatore anche di Roma e Sampdoria, oggi 53enne - Ma alla fine dentro mi sono sentito come un bambino. Se corro ancora? Beh, ci si prova. Mi sono allenato per giocare questa emozionante partita, ho provato a dare il meglio di me stesso. Ci tengo a dire che non l’ho fatto per me, quanto per questa gente meravigliosa venuta qui al Mestalla e per tutti quelli che tifano Valencia. Se lo meritano", ha ammesso con gli occhi carichi di emozione.