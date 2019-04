Lionel Messi ha appena festeggiato la vittoria del suo decimo campionato, il 26^ del Barcellona nella storia della Liga. In occasione della partita contro il Levante, che ha decretato l'aritmetico trionfo blaugrana, era presente anche il giornalista Diego Korol, inviato speciale di "Show Match" - programma storico in Argentina condotto da Marcelo Tinelli che ha compiuto il 30° anniversario -, che ha seguito l'intera sfida e i successivi festeggiamenti. Korol ha intervistato la Pulga e gli ha trasmesso i complimenti del popolo sudamericano, anche attraverso una maglia dell'Albiceleste autografata da numerosi tifosi. Un aspetto da non sottovalutare, considerando che il rapporto tra l'attaccante e la gente del suo Paese non è mai stato idilliaco a causa dei mancati trionfi nella Coppa del Mondo. A tal proposito, qualche settimana fa, Messi aveva ammesso il suo dispiacere per una domanda rivoltagli dal figlio. "Papà, perché ti vogliono uccidere in Argentina?" aveva chiesto al papà il giovane Thiago. Terminata l'intervista con il cinque volte Pallone d'oro, dunque, Korol ha consegnato al primogenito della Pulga un video messaggio nel quale una serie di piccoli fan argentini, dell'età di 6 anni, hanno raccontato l'amore che gli argentini provano per il loro numero 10. Si passa da "adoriamo tuo papà" a "è un genio", per finire a "è il migliore al mondo, tu sarai grande come lui". Un segnale di affetto per rincuorare Thiago e rendere merito a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Un modo per ricucire definitivamente lo strappo e stringersi attorno a Messi in vista del prossimo obiettivo della Nazionale: la Coppa America.