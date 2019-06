La qualità di Zinedine Zidane non è mai stata un segreto. E il tocco, Zizou, non l’ha perso col passare degli anni. Ha lasciato il calcio giocato ormai 13 anni fa, chiudendo con il Mondiale del 2006 perso in finale proprio contro l’Italia. Ma in allenamento si lascia ancora andare a giocate incredibili. L’ultima è uno stop perfetto, doppia finta al portiere e un dolcissimo scavetto, il tutto accolto dalle urla divertite dei presenti. Dopo la prodezza, Zidane è poi andato a consolare il portiere, apparso decisamente disorientato dalle finte dell’allenatore del Real Madrid. Una magia che ha fatto innamorare i tifosi, che sui social hanno invocato un ritorno in campo di Zizou.