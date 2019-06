L'amore per la propria squadra non conosce limiti. Si percorrono migliaia di chilometri tutto l'anno, si condividono gioie e dolori e si spende anche parte del proprio denaro per non perdersi neanche una partita allo stadio. Non sono da meno i tifosi del Levante, accorsi in massa anche quest'anno al "Ciutat" per sostenere il club di Valencia e contribuire - con la propria passione - alla salvezza finale. Nel complesso l'impianto ha accolto la presenza di 373.673 fan in tutta la stagione, una media di quasi 20 mila persone (19.667 per la precisione) a partita. Se si considera la percentuale di occupazione rispetto alla capienza totale il Levante ha registrato l'80,56%, una media inferiore solo a tre altri club in tutta la Liga e che si piazza al 9° posto nella classifica globale di presenza ai match di campionato. Numeri importanti che la stessa società ha voluto premiare. Il Levante, infatti, ha deciso di rinnovare gratuitamente l'abbonamento a tutti quei sostenitori che non si sono persi neanche una partita al "Ciutat nel corso dell'ultima stagione: 14.610 rinnovi gratis, di cui 3.338 destinati ai bambini e i restanti 11.272 spettanti agli adulti.