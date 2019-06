I numeri

Di mestiere fa l'attaccante. Di peso ovviamente, capace di usare il proprio fisico per mettersi sempre in una posizone di vantaggio. Basta vedere il gol segnato nel derby contro il Betis per farsene un'idea. Si giocano i quarti di finale del torneo della Liga Promises e Ibrahima segna il gol del momentaneo vantaggio: dentro l'area, spalle alla porta. Il difensore avversario prova a fermarlo, ma lui si gira, lo mette a sedere insieme al portiere e poi insacca a porta vuota. Apparentemente semplicissimo, vera dimostrazione di forza su dei ragazzi che fanno di tutto per fermarlo ma spesso senza avere la possibilità di riuscirci. Ma l'attaccante andaluso se la cava anche con i piedi, come testimoniato dal rigore decisivo messo a segno proprio contro il Betis e che ha permesso alla sua squadra di avanzare nel torneo (Il Siviglia vincerà poi la finale 3/4 posto contro l'Espanyol). Alla fine dei conti Ibrahima ha chiuso il torneo a quota sette gol, affermandosi come capocannoniere insieme a Yamal del Barcellona.

La storia

Soprannominato "Ibra", l'attaccante si è trasferito al Siviglia nel 2018, lasciando il Malaga. Da lì è stato un dominio continuo, tale da spingere il Siviglia a pensare in grande per il proprio gioiellino di appena 12 anni. Viene descritto dal club andaluso come una delle stelle più brillanti della cantera. Il suo idolo è da sempre Ben Yedder, che in questa stagione ha segnato 30 gol in 54 partite con la maglia della prima squadra. Chissà, magari un giorno ci arriverà anche lui e i due si troveranno compagni di reparto. Di origini senegalesi, l'accento del ragazzo è chiaramente di stampo andaluso. Si trova in Spagna da moltissimi anni, dal momento che - prima di arrivare al Malaga - giocava a Torre del Mar, laddove la sua famiglia si era stabilita. Da segnalare anche un'offerta del Real Madrid a cui Ibra - che adesso gioca nele giovanili del Siviglia insieme all'inseprabile fratello Bakary - ha detto no. Forse un giorno al Bernabeu ci finirà davvero.