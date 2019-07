Un mese e mezzo, poi sarà di nuovo tempo di Liga. In Spagna si fa già sul serio, sul mercato e non solo. E' stato ufficializzato il calendario del campionato 2019/2020, una cavalcata durante la quale il Barcellona dovrà difendere il titolo, mentre il Real cercherà di rimettere le mani su un trofeo che manca da due anni: "Il nostro primo obiettivo sarà il campionato" aveva detto Zidane in vista della Liga che verrà. I Blancos se la vedranno sul campo del Celta Vigo, un esordio decisamente più semplice rispetto a quello dei blaugrana, che invece andranno in scena sul campo dell'Athletic Bilbao. L'Atletico di Simeone e di Joao Felix sfiderà il Getafe al Wanda Metropolitano. Questo il programma della prima giornata:

Celta-Real Madrid

Mallorca-Eibar

Atlético Madrid-Getafe

Espanyol-Siviglia

Alavés-Levante

Valencia-Real Sociedad

Betis-Valladolid

Leganés-Osasuna

Athletic Bilbao-Barcellona

Villarreal-Granada

I big match

Per quanto riguarda le giornate da cerchiare con la matita rossa, si parte ovviamente dal Clasico. Real Madrid e Barcellona si sfideranno il 27 ottobre per la gara d'andata (decima giornata) e il primo marzo per quanto riguarda il match di ritorno. ll primo derby di Madrid si giocherà alla settima giornata, il 29 settembre, in casa dell’Atletico, con il ritorno fissato il 2 febbraio. La squadra di Simeone sfiderà poi i blaugrana prima al Wanda Metropolitano, nel weekend del primo dicembre e in casa del Barça il 26 aprile. Almeno sulla carta è tutto pronto. Fra qualche settimana lo sarà anche il campo, che tornerà a parlare.