Antoine Griezmann e Samuel Umtiti. Compagni di nazionale, campioni del mondo insieme e da oggi anche un destino comune in blaugrana. Durante le prime dichiarazioni con la nuova maglia, l'ex Atletico aveva rivelato come fosse stato lo stesso difensore a spingerlo a venire al Barcellona. Ora l'attaccante si gode il momento. Tra interviste di presentazione e primi allenamenti, arriva anche il post di Griezmann su Instagram in omaggio a un'amicizia di lunga data. Una trovata che ha attirato le simpatie dei social: sopra la foto con Umtiti in maglia Barça c'è quella di Lucas e Dustin, bambini prodigio della serie tv di Netflix Stranger Things che per posa e fisionomia ricordano la coppia di calciatori. "Nuovi attori per le serie migliori", la battuta di Grizou. Che qualcuno però non ha colto affatto.