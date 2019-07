Come inizio non c’è davvero male per i due nuovi acquisti del Barcellona. Antoine Griezmann e Frenkie de Jong, le due punte di diamante della campagna di rafforzamento della società catalana, hanno già cominciato a dare spettacolo con la maglia blaugrana addosso. Come si può notare in un video postato dal Barça sui propri canali social, l’attaccante francese arrivato dopo una lunga diatriba con l’Atletico Madrid e il centrocampista olandese acquistato dall’Ajax hanno mostrato una grande sintonia in allenamento. Nel corso di una seduta sotto gli occhi attenti di Ernesto Valverde, i giocatori del Barcellona si sono soffermati a lavorare sul possesso palla. Nella più classica delle partitine a campo ridotto, Griezmann e de Jong – in squadra insieme – con grande naturalezza hanno dato vita a uno scambio spettacolare quanto efficace. Il primo ha trovato un varco per mandare in porta il nuovo compagno, il quale ha depositato il pallone in rete con un delizioso colpo di tacco. La giocata ha provocato gli applausi dei presenti e certamente non ha lasciato indifferenti i tifosi del Barcellona, che hanno già iniziato a stropicciarsi gli occhi sfregarsi le mani. Tutto merito di Griezmann e de Jong.