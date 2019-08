È un far-west al Mestalla, nel match che apre il primo sabato di Liga: la partita si decide dopo oltre cento minuti di battaglia effettiva, con un rigore trasformato da Oyarzabal che ha negato il successo al Valencia. La squadra di Marcelino paga il fallo causato da Coquelin (che era già ammonito e viene espulso per somma di gialli). Il vantaggio era arrivato con Gameiro. Il Maiorca, in campo alle 19, è la prima neopromossa a ottenere i tre punti nel campionato spagnolo. Inizia nel modo migliore la nuova stagione per la squadra di Moreno, capace di vincere in casa per 2-1 contro l’Eibar. Immediato il vantaggio di Rodriguez, poi Oliveira, difensore dei baschi, fa e disfa: prima firma il gol del pareggio, poi, meno di 20' dopo, deposita il pallone nella sua rete. A ruota anche l'Osasuna, appena salito dalla Segunda Division: colpaccio in trasferta a Leganes, 1-0 finale firmato da Avila. Spettacolare, infine, il 4-4 tra Villarreal e Granada. Botta e risposta tra le due squadre nei due tempi, decisivo per il rientro degli andalusi l'uno-due nel finale firmato da Soldado e Puertas.



VALENCIA-REAL SOCIEDAD 1-1

58' Gameiro (V), 101' rig. Oyarzabal (RS)

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Jaume Costa (82' Piccini); Carlos Soler (90' Fernan Torres), Coquelin, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Gameiro, Rodrigo (85' Cheryshev).



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Moyà; Zaldua (82' Barrenentxea), Le Normand, Zubeldia, Ahien Munoz (85' Kevin Rodriguez); Mikel Merino, Illarramendi, Odegaard; Januzaj (71' Isak), Willian José, Oyarzabal.



Ammoniti: Odegaard (RS), Merino (RS), Zaldua (RS), 57' Le Normand (RS), Coquelin (V), Cheryshev (V), Garay (V)

Espulso: Coquelin (V) al 100' per somma di ammonizioni

MAIORCA-EIBAR 2-1

4’ Rodriguez (M), 57’ Oliveira (E), 75’ aut. Oliveira (M)

MAIORCA (4-4-2): Reina; Sastre (86’ Campos), Valjent, Raillo, Agbenyenu; Rodriguez, Sevilla, Baba, Febas (74’ Trajkovski); Budimir (65’ Alegria), Junior.



EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; Correa (83’ De Blasis), Oliveira, Ramis, Tejero; Orellana, Escalante (32’ Esposito), Alvarez, Leon; Enrich (76’ Quique), Kike.

Ammoniti: Sastre (M), Alvarez (E), Tejero (E), Orellana (E), Sevilla (M)

LEGANES-OSASUNA 0-1

75' Avila (O)



LEGANES (3-4-1-2): Cuellar; Bustinza (77' Navarro), Tarin, Siovas; Rosales (77' Jose), Perez, Eraso (67' Recio), Silva; Oscar; En Nesyri, Braithwaite.

OSASUNA (4-2-3-1): Ruben; Estupinan, Garcia, Aridane, Vidal; Oier, Moncayola; Ibanez (70' Cardona), Torres, Brasanac (90' Lillo); Avila (82' Perea).

Ammoniti: Torres (O), Avila (O), Ibanez (O), Moncayola (O), Recio (L)

Espulsi: Oscar (L)



VILLARREAL-GRANADA 4-4

34’ rig. Cazorla (V), 45' rig. Vico (G), 53' Gomez (V), 62' Machis (G), 65' Moreno (V), 73' Chukwueze (V), 75' Soldado (G), 81' Puertas (G)



VILLARREAL (4-2-3-1): Fernandez; Pena, Albiol, Torres, Quintilla; Zambo, Cazorla; Chukwueze, Gomez (79' Trigueros), Iborra (83' Bacca); Moreno (69' Ekambi).

GRANADA (4-3-2-1): Silva; Marin, Sanchez, Duarte, Diaz; Brice Eteki (70' Azeez), Montoro; Vadillo (57' Machis), Puertas, Vico (82' Ramos); Soldado.

Ammoniti: Cazorla (V), Albiol (V), Sanchez (G), Zambo (V)