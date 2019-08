Dal campo al tavolo verde. Dal calcio al poker. Ne sanno qualcosa Piquè e Vidal, che per una sera hanno preferito le carte al pallone. A Barcellona, infatti, sta andando in scena la terza edizione dell'European Poker Tour, il torneo di poker più importante del nostro continente. Stando a quanto riportato da As, anche i due calciatori non hanno resistito alla tentazione delle fiches. Lo spagnolo e il cileno non si sono limitati ad una semplice visita al casinò, ma hanno addirittura partecipato al 25K High Roller 1 day, uno degli eventi più importanti del programma. Le soprese non sono finite qui, perché i due giocatori si sono dimostrati molto abili con il mazzo fra le mani. Da un lato Piquè non stupisce più, perché la sua passione per il poker è nota, tanto che il difensore blaugrana partecipa ad eventi del genere da quasi un decennio. Dall'altro, però, Vidal ha potuto contare sulla classica fortuna del principiante. I due compagni, infatti, sono tornati a casa con le tasche piene. Se il centrocampista si è dovuto accontentare del quinto posto finale e quindi di ben 134.460 euro, Piquè è arrivato secondo, dietro solo al professionista Juan Pardo. Per il centrale di Valverde la vincita ammonta a 352.950 euro. Insomma, in due hanno tagliato il traguardo del mezzo milione.

Piquè e la passione per il poker

Cifre interessanti, che sicuramente non cambiano la vita a chi ha contratti milionari. Si tratta comunque di una bella soddisfazione, anche se per Piquè non è nemmeno la prima. Non è la prima volta che lo spagnolo festeggia al casinò, né che partecipa con successo a questi prestigiosi tornei del circuito europeo. Nel 2011, è arrivato terzo in un altro degli eventi EPT e nell'estate del 2017 ha conquistato il quinto posto al No Limit Holdem, dopo quasi 12 ore di gara.