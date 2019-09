Barcellona-Villarreal 2-1

Vittoria con il minimo scarto per il Barcellona di Valverde che non è riuscito a gestire un doppio vantaggio ma che comuque ha impedito il completo ritorno in partita del Villarreal. Messi e compagni hanno portato a casa tre punti preziosi vincendo per 2-1. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Antoine Griezmann, il Barcellona aveva fatto anche la cosa più difficile ovvero raddoppiare rendendo quindi più difficile la risalita del Villarreal. Il match però non resta sempre in discesa per gli uomini di Valverde che al minuto 44 vedono dimezzarsi il proprio vantaggio. C'è ancora quasi tutto il tempo del mondo prima che si giunga al momento nel quale troviamo squadre lunghe e schemi che saltano in maniera definitiva. Il Villarreal ci prova ma dall'altra parte il Barcellona non si fa totalmente schiacciare. L'obiettivo di respingere ogni assalto viene portato a termine e al 90° è la squadra di Valverde a festeggiare. Antoine Griezmann e Arthur hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra.



Grazie alle reti di Antoine Griezmann e Arthur il Barcellona è riuscito a portarsi sul risultato di 2-0 al 6° e 15° minuto. Il Villarreal ha segnato il gol della bandiera al 44° minuto con Santi Cazorla, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.



Nei 2 gol del Barcellona determinanti gli assist forniti da Sergio Busquets e Lionel Messi. Il passaggio decisivo per la rete del Villarreal è stato di Vicente Iborra.



A conferma del punteggio finale, il Barcellona ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (57%), e ha battuto più calci d'angolo (6-5). Il Villarreal, invece, ha effettuato più tiri totali (11-8).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (561-397): si sono distinti Clément Lenglet (71), Busquets (68) e Arthur (65). Per gli ospiti, Pau Torres è stato il giocatore più preciso con 57 passaggi riusciti.



Antoine Griezmann è stato il giocatore che ha tirato di più per il Barcellona: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Villarreal è stato Samuel Chukwueze a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte.

Nel Barcellona, il centrocampista Arthur è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 13 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (57%). Il difensore Raúl Albiol è stato invece il più efficace nelle fila del Villarreal con 8 contrasti vinti (12 effettuati in totale).





Barcellona (4-3-3 ): M.ter Stegen, C.Lenglet, G.Piqué, Nélson Semedo, J.Firpo, Arthur, S.Busquets, S.Roberto, L.Suárez, A.Griezmann, L.Messi (Cap.). All: Ernesto Valverde

A disposizione: Anssumane Fati, Neto, A.Vidal, J.Todibo, C.Aleñá, F.de Jong, O.Dembélé.

Cambi: O.Dembélé <-> L.Messi (45'), F.de Jong <-> S.Roberto (63'), A.Fati <-> L.Suárez (78')



Villarreal (4-2-3-1 ): S.Asenjo, R.Peña, R.Albiol, P.Torres, Xavi Quintillá, Santi Cazorla (Cap.), A.Zambo Anguissa, J.Ontiveros, S.Chukwueze, V.Iborra, G.Moreno. All: Javier Calleja

A disposizione: R.Funes Mori, A.Fernández, K.Toko Ekambi, C.Bacca, M.Morlanes, Moi Gómez, A.Ratiu.

Cambi: K.Toko Ekambi <-> J.Ontiveros (57'), M.Gómez Bardonado <-> G.Moreno (68'), C.Bacca <-> S.Cazorla (77')



Reti: 6' Griezmann (Barcellona), 15' Arthur (Barcellona), 44' Santi Cazorla (Villarreal).

Ammonizioni: S.Roberto, A.Griezmann, J.Firpo, S.Busquets, A.Zambo Anguissa, R.Albiol



Stadio: Camp Nou

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Contenuto creato con software di intelligenza artificiale