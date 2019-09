È successo durante il derby di Madrid tra Atletico e Real che si è giocato presso il Wanda Metropolitano. Dei ladri si sono infiltrati nell'abitazione di Casemiro, mentre all’interno della casa erano presenti anche la moglie e la figlia del centrocampista brasiliano. Come riportato da El Chiringuito le condizioni delle due sono buone, ma i ladri sono riusciti nell’obiettivo di svaligiare la casa.

Non solo Casemiro, anche Benzema e Morata

I malviventi hanno approfittato dell'assenza del giocatore impegnato nella partita tra Real e Atletico Madrid. Stessa sorte era toccata a Benzema durante il Clasico di Coppa del Re dello scorso febbraio. Tra i derubati pure Alvaro Morata nello scorso giugno, anche in quel caso con la moglie e i figli presenti in casa, mentre il giocatore era impegnato in Nazionale. I blancos in precedenza avevano avvertito i giocatori di non caricare video dell’interno delle loro case sui social network per motivi di sicurezza. Un modus operandi che ormai in Spagna ha fatto molte vittime, con le squadre che non hanno ancora trovato il modo per evitare il verificarsi di questi episodi.