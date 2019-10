"Camacho è durato tre mesi: non ci ha capito"

Chi invece rimase sulla panchina del Real per soli tre mesi, nell'estate 2004, fu José Antonio Camacho. Roberto Carlos ricorda anche perché: "Avevamo un buon rapporto con tutti tranne che con Camacho. Venne negli spogliatoi, salutò tutti in modo molto serio. Ho capito subito cosa stava per dire". E così fu: "Voglio tutti presenti domani alle 7 del mattino" il suo diktat. “Normalmente – ricorda Roberto Carlos – ci allenavamo alle 10.30. Abbiamo parlato con lui per provare a cambiare l’orario, avevamo i nostri costumi. Ma lui non ne ha voluto sapere”. Un ricordo su tutti: "Seconda partita di campionato: avevamo l’abitudine di concentrarci lasciando i bagagli nella stanza e, prima di cena, bevendo la nostra birra e il nostro vino. Sul tavolo c’erano sempre due bottiglie di vino. Camacho entra in stanza. Ronaldo e io gli spieghiamo che abbiamo le nostre abitudini, di cercare di non cambiarle. E lui cosa fa? Toglie prima le birre e poi le bottiglie di vino. È durato tre mesi. Il mondo del calcio è piccolo". Tempi molto diversi da quelli dell'arrivo di Roberto Carlos ("Mi chiamo così perché mio padre era un fan del cantante" spiega) a Madrid dall'Inter, nell'estate 1996. "Sono arrivato nel periodo in cui il presidente era Lorenzo Sanz – ricorda - è stato terribile, non c’erano i soldi per pagare i giocatori. Poi arrivò Florentino e riorganizzò il club. Ha pagato tutti gli arretrati. Ha comprato tutti i Galacticos: Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane. Che tempi".