Nimes-Nizza 1-2

Non si è completato il tentativo di rimonta del Nimes che ha solo spaventato il Nizza di Vieira che alla fine è riuscito a imporsi con il minimo scarto arginando però gli ultimi attacchi avversari. Dante e compagni hanno portato a casa tre punti preziosi vincendo per 2-1. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Wylan Cyprien, il Nizza aveva fatto anche la cosa più difficile ovvero raddoppiare rendendo più complicata la strategia di recupero del Nimes. Il match però non resta sempre in discesa per gli uomini di Vieira che al minuto 46 vedono dimezzarsi il proprio vantaggio. C'è ancora quasi tutto il tempo del mondo prima che si giunga al momento nel quale gli schemi saltano definitivamente. Il Nimes ci prova ma dall'altra parte il Nizza non si fa totalmente schiacciare. L'obiettivo di respingere ogni assalto viene portato a termine e al 90° è la squadra di Vieira a festeggiare. Wylan Cyprien e Ignatius Ganago hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. E' stata una partita dura, giocata con molto agonismo. Il Nimes ha subito le espulsioni di Pablo Martinez, per doppio giallo ricevuto al minuto 98 e Anthony Briancon , mandato negli spogliatoi al 98° per rosso diretto. Al minuto 51 , Racine Coly (Nizza) è stato espulso dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo della sua partita.



Grazie alle reti di Wylan Cyprien e Ignatius Ganago il Nizza è riuscito a portarsi sul risultato di 2-0 al 10° e 16° minuto. Il Nimes ha segnato il gol della bandiera al 46° minuto con Renaud Ripart, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.







Nonostante la sconfitta, il Nimes ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (53%), ha effettuato più tiri (18-6), e ha battuto più calci d'angolo (2-1).



Dante (Nizza) è stato il migliore per numero di passaggi completati (60), superando anche Antonin Bobichon, il più preciso nelle fila del Nimes (53). Bobichon è riuscito ad effettuare un numero maggiore di passaggi nella trequarti avversaria (26 contro 1 del suo avversario).



Wylan Cyprien è stato il giocatore che ha tirato di più per il Nizza: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Nimes è stato Florian Miguel a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte.

Nel Nizza, il difensore Racine Coly pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (8, ma con un numero uguale di duelli persi). Il centrocampista Zinedine Ferhat è stato invece il più efficace nelle fila del Nimes con 9 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (12).





Nimes (4-5-1 ): P.Bernardoni, S.Alakouch, P.Martinez, A.Briancon (Cap.), F.Miguel, T.Valls, Z.Ferhat, H.Duljevic, A.Bobichon, P.Valdivia, R.Ripart. All: Bernard Blaquart

A disposizione: K.Denkey, R.Philippoteaux, G.Paquiez, S.Sarr, L.Landre, L.Lionel Dias, V.Stojanovski.

Cambi: S.Sarr <-> P.Valdivia (58'), V.Stojanovski <-> H.Duljevic (68'), R.Philippoteaux <-> T.Valls (78')



Nizza (4-3-3 ): Y.Clementia, R.Coly, C.Herelle, P.Burner, Dante (Cap.), A.Tameze, W.Cyprien, P.Lees-Melou, I.Sacko, A.Lusamba, I.Ganago. All: Patrick Vieira

A disposizione: E.Sylvestre , Kephren Thuram, I.Cisse, A.Pelmard, A.Gameiro, B.Srarfi, Y.Cardinale.

Cambi: A.Pelmard <-> I.Sacko (53'), I.Cisse <-> A.Lusamba (76'), K.Thuram-Ulien <-> I.Ganago (83')



Reti: 10' (R) Cyprien (Nizza), 16' Ganago (Nizza), 46' (R) Ripart (Nimes).

Ammonizioni: R.Coly, C.Herelle, W.Cyprien, A.Tameze, T.Valls, P.Martinez, R.Philippoteaux, S.Alakouch

Espulsioni: Coly (51°), Coly (51°) nel Nizza e Martinez (98°), Briancon (98°) nel Nimes



Stadio: Stade des Costières

Arbitro: François Letexier

Contenuto creato con software di intelligenza artificiale