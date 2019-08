Poco più di un mese fa ha compiuto 17 anni, ieri ha esordito in Ligue 1. Nessuno come Adil Aouchiche, centrocampista del Paris Saint-Germain, diventato il più giovane giocatore del club parigino a mettere piede in campo nel massimo campionato francese. Lo ha fatto giocando da titolare nella partita vinta dalla squadra di Thomas Tuchel sul campo del Metz per 2-0 (a segno Di Maria e Choupo Moting). Per lui 65 minuti nel centrocampo completato da Gueye e Marco Verratti, prima di cedere il posto a Leandro Paredes. Oltre che per le statistiche, la partita giocata da Aouchiche è destinata a lasciare il segno per un'altra ragione: sulla sua maglia, infatti, accanto al numero 33 non è stato scritto il suo nome. Non si tratta di un errore, ma di una scelta legata al regolamento della Ligue 1.