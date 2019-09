Quei rumors che lo vedevano insofferente, nella prigione dorata di Parigi, hanno assunto man mano sempre più concretezza durante il calciomercato estivo. Neymar è stato vicino a lasciare il Paris Saint-Germain, per tornare al Barcellona. L’operazione però non ha avuto buon esito, con il brasiliano che dunque resta nella capitale francese. Ha parlato della situazione il capitano del PSG, Thiago Silva. “Sa che ha commesso degli sbagli, ma sono certo che non avesse cattive intenzioni. È un ragazzo fantastico e spero che possa disputare una stagione straordinaria e indimenticabile, visto che ricorrono i 50 anni della fondazione del club. Tutti contiamo su di lui: l’allenatore mi confidò che avrebbe potuto giocare già contro il Metz. Anche la dirigenza crede in lui, altrimenti avrebbero trovato il modo per cederlo” ha detto il difensore, al termine dell’amichevole con la Colombia.

Brasile-Colombia, in gol Neymar

Neymar peraltro è andato a segno nell’amichevole disputata contro la Colombia, siglando proprio la rete del definitivo 2-2. Aveva aperto le marcature Casemiro, poi la doppietta di Muriel aveva lanciato i Cafeteros, prima del pareggio firmato appunto da Neymar.