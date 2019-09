Si chiamano 'Los Toiss' e il loro compito è quello di tenere compagnia a Neymar e accompagnarlo in ogni occasione. Per fare questo guadagnano ben 11 mila euro al mese e fanno parte di ogni contratto che il fuoriclasse brasiliano firma nel corso della sua carriera. Attualmente i cinque Toiss condividono con Neymar una villa a Parigi e partecipano con lui a tutti gli eventi più esclusivi. "Vive in una pentola a pressione e noi siamo una via di fuga. Non parliamo di calcio, lo aiutiamo a liberarsi dello stress della sua vita. Siamo insieme per parlare, viaggiare...", ha spiegato uno dei 'Los Toiss' sulla stampa spagnola.

Chi sono gli amici di Neymar?

Ma chi sono, esattamente, i compagni di vita di Neymar? C'è Jo Amancio, anche lui calciatore ma non ai livelli del brasiliano. È cresciuto con il fuoriclasse del PSG ed è uno dei suoi migliori amici. Gilmar Cebola Araujo è invece il fotografo ufficiale di Neymar. Poi c'è Guilherme Pitta, responsabile dell'organizzazione del tempo libero e delle attività divertenti del brasiliano. Alvaro Costa, invece, ha condiviso con Neymar l'esperienza al Barcellona, incaricato dalla società blaugrana ad aiutare l'attaccante nel suo ambientamento in Spagna. Infine c'è Gustavo Almeida, che lavora nella NRCSports come consulente di artisti.