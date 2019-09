Prima l’esordio (con sconfitta) nello scorso weekend a Montpellier, poi l’amara scoperta al termine dell’allenamento di lunedì. Non è iniziata al meglio l’avventura al Nizza di Kasper Dolberg, 21enne danese prelevato in estate dall’Ajax: etichettato da anni come uno dei migliori giovani su scala internazionale, l’attaccante ha salutato Amsterdam dopo 45 gol segnati in 119 partite accasandosi ai francesi allenati da Patrick Vieira. Costo dell’operazione pari a 20,5 milioni di euro, affare importante considerando le qualità del ragazzo da tempo nel giro della Nazionale maggiore (3 reti in 14 presenze). Detto del battesimo da titolare senza fortuna in Ligue 1, Dolberg è stato nuovamente involontario protagonista poche ore dopo.

Dolberg sfortunato: rabbia e minacce dopo il furto

Come riporta l’Equipe, infatti, l’inizio di settimana del giocatore è stato particolarmente delicato dopo il furto del suo preziosissimo orologio negli spogliatoi della squadra. Episodio accaduto lunedì nel centro di allenamento del Nizza, brutta sorpresa considerando il valore dell’oggetto personale (70mila euro). L’accaduto ha mandato su tutte le furie Dolberg, tanto da saltare l’allenamento dell’indomani a causa di un mal di stomaco che secondo i rumors sarebbe stato dettato dalla rabbia. E come ha avanzato As, addirittura, l’attaccante danese avrebbe chiesto di non giocare sabato contro il Digione finché il colpevole del furto non sarà stato individuato. Il presidente del club, Jean-Pierre Rivère, avrebbe già spiegato che non verrà fatto nulla di particolare per trovare il responsabile, mentre Vieira starebbe pensando di schierarlo titolare nel weekend. Sicuramente sarà da valutare l’umore di Dolberg per il prossimo match.