Ieri come oggi. Wayne Rooney all’Etihad lo conoscono bene. Nel Monday Night tra il suo Everton e il Manchester City ha realizzato il suo 200° gol in Premier League, diventando il secondo giocatore nella storia a toccare questa cifra. Subito dopo, ha twittato una foto che sta facendo il giro del web: "Sempre carino vedere alcune facce familiari". A prima vista uno sfottò agli avversari di sempre, e indubbiamente lo è. Ma c’è dell’altro: perché alcuni volti di tifosi del Manchester City, arrabbiati dopo un suo gol, con le stesse espressioni contrariate, sono sempre lì ad anni di distanza. C'è chi ha scovato la foto di un derby di Manchester di quattro anni fa, quando Wayne Rooney esultava dopo un gol, con la maglia United e le cose non sono cambiate. E su Twitter c'è chi ha scatenato una vera e propria caccia all'uomo per riconoscerne il più possibile.