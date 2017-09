Che fosse stato un mercato di spese folli ce n’eravamo accorti tutti. Acquisti per centinaia di milioni di euro, trasferimenti record dopo lunghe telenovele estive, presunte violazioni del fair play finanziario. Alla fine della sessione estiva di trattative emerge un dato: Machester City è la squadra più costosa della storia del calcio. Per allestire la rosa attuale lo sceicco Mansur è arrivato a spendere una cifra record di 853 milioni di euro. A riferirlo è il rapporto pubblicato dal CIES Football Observatoy, il centro internazionale per gli studi sportivi, che ha stilato la classifica dei club più cari della stagione, prendendo in esame i 5 maggiori campionati d’Europa (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1). La squadra di Pep Guardiola, dopo la prima stagione da “zeru tituli” nella sua carriera da allenatore, quest’anno non ha badato a spese. Da Mendy e Bernardo Silva, arrivati dal Monaco rispettivamente per 57 e 50 milioni di euro, fino a Walker (51), Danilo (30) e il portiere brasiliano Ederson (40). Tutti trasferimenti che non hanno fatto che aumentare il valore economico del roster a disposizione. Non è un caso che il City sia stato denunciato alla Uefa dalla Liga per una presunta violazione del fair play finanziario.