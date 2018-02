Sky Sport in viaggio alle origini di Mauricio Pochettino. L’allenatore del Tottenham torna in Italia per affrontare la Juventus in Champions League. E per la prima volta nella sua vita si avvicina al paese che ha dato i natali ai suoi avi: Virle Piemonte, 1200 abitanti a 30 chilometri da Torino. Sky Sport con Francesco Cosatti e l’operatore Sandro D’Amato sono andati alla scoperta delle sue origini, alla ricerca dei documenti originali che certificano il suo albero genealogico. E per raccontare questa storia di emigrazione dal Piemonte all’Argentina, ci ha aiutato l’antropologa Carlotta Colombatto conservatrice al Museo Regionale dell’Emigrazione Piemontese di Frossasco, in provincia di Torino. Un reportage esclusivo tra archivi, municipi, musei, nebbie e storie antiche che ancora oggi rivivono nei ricordi di chi è rimasto.