Premier League, proposta All-Star Game: come sarebbero le due squadre?

L’idea l’ha lanciata Lukaku: All Star Game, come nel mondo del basket e dalla Nba. Ma nel mondo del calcio e della Premier League. Due leghe che si assomigliano, potentissime e seguitissime in tutto il mondo. Probabilmente i campionati più spettacolari nei relativi sport. Modelli da imitare per altre nazioni e fascino. Tantissimo fascino. Perché allora non accogliere l’idea dell’attaccante del Manchester United, decisivo nell’ultimo match contro il Chelsea? Certo, il calendario britannico è già fitto di impegni di suo. Tra due coppe nazionali (e non una come in Italia, Spagna o Germania) e quei replay in FA Cup che allungano ancora di più le partite. Capitasse poi un infortunio proprio in quel match… sai che polemiche? Eppure in America lo show va sempre avanti. Show must go on, come si dice in una lingua condivisa da entrambi. E allora perché non provare a pensarci? Anche solo per gioco: nord dell’Inghilterra contro sud dell’Inghilterra. Due dream team da far perdere la testa. Sarebbe una partita spettacolare.