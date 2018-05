A chiudere “Una Serata in Blue”, alle 23.30, “Henry intervista Guardiola”, in cui l’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale Francese chiede a Guardiola un bilancio della stagione, dei record battuti e delle emozioni vissute in questi mesi. Vincere è bello. "Vincere aiuta a vincere. E penso che tutti gli allenatori aiutino i propri giocatori a migliorarsi: Conte, Wenger, Pochettino, tutti. In campo, un giocatore preso singolarmente non è nulla. E’ come si rapporta alla squadra e con l’idea di gioco a fare la differenza. Quello che preferisco è provare qualcosa in allenamento e vederlo poi realizzato in partita". E, visti i risultati, c'è da credergli.