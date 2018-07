Il trasferimento dalla Germania all'Inghilterra, 60 milioni di cartellino e un numero 8 sulle spalle che dalle parti di Anfield Road pesa come un macigno. Naby Keita è pronto a cominciare la sua nuova avventura a Liverpool ma, nonostante i soli 23 anni, non ha alcuna paura di affrontare questa nuova sfida. Di cose che lo spaventano ce ne sono però tante, curiose per un calciatore abituato a giocare davanti grandi palcoscenici e tifosi da soddisfare per evitare aspre critiche: "Ho veramente tanta paura dei cani piccoli - ammette il neo Reds -. Credo riguardi un po' tutti i cani, ma soprattutto quelli di piccola taglia. A casa loro possono abbaiare quanto vogliono, ma in giro devono stare calmi". Il guineano, in un simpatico botta e risposta pubblicato sul sito ufficiale della società inglese, non racconta solo cose negative, ma anche sogni e ambizioni: "Mi piacerebbe vincere la Champions League - continua -. Il giorno che ho firmato per il Liverpool è stato un momento davvero speciale per me. È un grandissimo club. Cosa avrei fatto se non fossi diventato un calciatore? Bella domanda, non andavo spesso a scuola. Mi sono sempre concentrato sul calcio e per fortuna poi è diventato il mio lavoro. Non so sinceramente cos'altro sarei potuto diventare. In futuro mi piacerebbe studiare e diventare un allenatore".