"Il mio obiettivo è giocare bene e vincere, il resto non mi interessa"

Nessun commento dunque, sia che si parli delle dichiarazioni del centrocampista campione del mondo che dei problemi che attorniano l'ambiente dello United: "Non ho letto i giornali - ha continuato l'allenatore ex Inter -. Conosco meno del 10% di quello che è stato scritto o di ciò che è stato detto in tv, quindi non sono la persona giusta per rispondere. Tu sei pessimista, io non lo sono". La scarsa loquacità di Mou viene evidenziata anche quando l'argomento della discussione è il Tottenham, prossimo avversario nel Monday Night: "Non so se questa partita ha assunto più importanza visto il momento, preferisco non commentare - ha spiegato l'allenatore del Manchester -. Non posso dire neanche se arrivi o meno al momento giusto. Dopo che perdi un match è sempre difficile, soprattutto per chi si preoccupa davvero del suo lavoro, ma poi si pensa subito alla prossima gara. Lo stesso accade quando vinci, devi subito concentrarti al prossimo incontro. Ciò che voglio e che mi interessa è giocare bene e vincere. Quando giochiamo a Old Trafford dobbiamo affrontare 19 avversari, mentre fuori casa dobbiamo giocare contro tutti. Il momento è ora. Il calendario è stato stilato in questo modo: ora affronteremo gli Spurs in casa, poi andremo in trasferta due volte di fila contro Burnley e Watford. So solo che sarà una partita difficile contro una squadra che è finita tra le prime quattro lo scorso anno". Mourinho ha poi chiuso la sua conferenza stampa fornendo alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche degli infortunati: "Non so se Matic, Valencia e Dalot saranno disponibili lunedì - ha concluso -. Decideremo domenica, ma sono tornati ad allenarsi in gruppo, quindi sono quasi pronti per tornare a disposizione".