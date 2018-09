Non c’è pace in questo inizio stagione per Hugo Lloris, capitano campione del mondo con la Francia due mesi fa e alle prese con guai di ogni tipo dentro e fuori dal campo. Nelle scorse ore a far parlare è stata la decisione da parte del Tottenham di multarlo dopo le disavventure del portiere francese a fine agosto; fermato per guida in stato d’ebbrezza che gli è costato il ritiro della patente per 20 mesi, a cui si sono aggiunte poi 50mila sterline di multa da parte del tribunale e 300mila comminate dal club. Una stangata che ha fatto il paio con l’infortunio subito contro lo United lo scorso 27 agosto: successo convincente degli Spurs per 3-0 all’Old Trafford, ma sorriso a metà a causa del problema alla coscia di Lloris. Nelle ultime ore gli Spurs hanno diramato l’ultimo bollettino medico: il portiere francese sarà costretto a saltare “qualche settimana”, rinunciando quindi alla sfida di Champions contro l’Inter a San Siro il prossimo 18 settembre (in diretta esclusiva su Sky Sport). Oltre a lui, a destare preoccupazione è anche la condizione di Dele Alli, alle prese con problemi al tendine del ginocchio. La sua situazione verrà valutata nei prossimi giorni: il giovane talento inglese salterà sicuramente la sfida con il Liverpool e potrebbe non esserci neanche a San Siro.