L'esperimento è andato così bene in NFL che adesso Amazon sta pensando di riproporlo nel calcio: team di sole donne per commentare gli eventi sportivi, in particolare la Premier League che il colosso Usa offrirà in streaming ai propri clienti a partire dalla prossima stagione (in tutto sono 20 i match che Amazon si è assicurato).

Telecronache tutte al femminile, dunque, per ricalcare il successo della squadra composta da Hannah Storm e Andrea Kremer, giornaliste che commentano la NFL, molto rispettate negli Stati Uniti e con ottimi ascolti: "La scelta si è rivelata molto popolare, è andata molto bene ed è stata apprezzata dalla gente", ha commentato Alex Green, direttore marketing europeo di Amazon, e così è nato il desiderio di esplorare anche il mondo del calcio ricalcando lo stesso modello.

Da segnalare che, oltre al commento della coppia Storm-Kremer, Amazon Prime offre anche l'opportunità di ascoltare quello in spagnolo e in portoghese, oltre a un'opzione di commento "anglicizzata", che pare sia popolare tra gli spettatori statunitensi.