Qui United: Pogba in dubbio, Lukaku da valutare

Quattro gare utili di fila in Premier con 10 punti all’attivo, 6° posto in classifica e soprattutto l’impresa all’Allianz Stadium contro la Juventus. Pazzo 2-1 in rimonta quello strappato dai Red Devils in Champions, riscossa nel finale già registrata in campionato e che rilancia le quotazioni in stagione della squadra di Mourinho. Fiducia a mille per il Manchester United riemerso drasticamente in Europa così come in Inghilterra, sebbene gli avversari nel derby siano avanti di 9 lunghezze in classifica e facciano paura nel confronto tra reparti: detto della strapotere offensivo dei Citizens, gli uomini di Mou hanno ottenuto un solo clean sheet nel torneo (2-0 a Burnley) incassando ben 18 gol in 11 partite. Qualora dovessero concedere più di due gol all’Etihad, si tratterebbe del peggior rendimento difensivo d’inizio stagione dal 1966. Sarà la gara numero 300 in Premier League di José, protagonista assoluto a Torino così come l’ex Pogba tuttavia a rischio presenza: come riportano i colleghi di Sky Sports, il "Polpo" (doppietta decisiva nel derby di aprile) ha saltato l’allenamento di venerdì a causa di un piccolo infortunio sebbene si sia prestato alle cure nelle strutture del club. Pogba in dubbio come Lukaku, assente nelle trasferte contro Bournemouth e Juventus complice un problema al bicipite femorale, tuttavia il belga ha partecipato all’ultima seduta come Alexis Sanchez. Sarà decisiva la rifinitura di sabato come specificato da Mourinho, manager che confida invece in Martial a segno 5 volte nelle ultime 4 partite di Premier League. Recuperato Valencia, ci sarà spazio dal primo minuto per Herrera dall’ottimo impatto tra campionato ed Europa.