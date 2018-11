Selhurst Park, sabato pomeriggio. Siamo poco dopo le 18 quando i tifosi di casa del Crystal Palace scoprono che nel bagno del loro stadio c’è un ex Nazionale inglese, chi? Come? Forse qualcuno pensa anche: qui tra noi “comuni mortali”? Sì, e il calciatore in questione risponde al nome di Jermaine Jenas, oltre che ex della Nazionale inglese anche un passato nel Newcastle e nel Tottenham, proprio la squadra che stavano affrontando le Eagles nel weekend di Premier League. Lui, al tempo centrocampista centrale e all’occorrenza esterno di destra, più che come tifoso dei suoi vecchi colori era in veste di commentatore per la BBC, ruolo che svolge ormai da qualche tempo dopo il ritiro nel 2016 a soli 31 anni di età. E poi? C’è da chiederlo, i tifosi inglesi hanno regalato come sempre il solito momento di grande spasso, ovviamente poi rimbalzato sui social. Lo riconoscono, lo salutano, e poi parte il coro: “Jermaine Jenas, is having a piss. Jermaine Jenas, is having a piss”. Inutile da tradurre, visto che l’inglese originario di Nottingham era davanti a un orinatoio a gambe allargate. Impossibile dunque non sorridere, come fa lo stesso Jenas, che prima si interrompe, poi alza le mani per applaudire i tifosi, e solo infine torna a svolgere il compito per cui si era recato proprio lì.

La carriera

Ritiratosi il 7 gennaio del 2016, Jermaine Jenas ha iniziato la propria carriera nel Nottingham Forest prima di passare a Newcastle e poi Tottenham, le due squadre con cui ha totalizzato più partite nella sua storia calcistica, che alla fine saranno più di 400 con 45 gol messi a segno. Negli ultimi anni esperienze poco fortunate con Aston Villa, ancora il Forest in prestito e la chiusura nel QPR. E il Palace dei tifosi impazziti davanti all’orinatoio? Nessuna traccia, solo una naturale manifestazione di affetto per un ex calciatore, anche in quei momenti, solo all’apparenza, meno opportuni.