Con quella testa riccioluta che lo fa sembrare un personaggio dei Simpson era impossibile non notarlo. Sguardo alto in impostazione, occhio lungo sul taglio di Pedro ma il lancio arriva… guardando più verso Kepa che lo spagnolo ex Barça! Una magia, firmata da uno mai banale in campo, sia nel bene che nel male. Dal suo ritorno in Premier nel Chelsea David Luiz è stato titolare inamovibile col primo Conte campione e ora anche con Sarri. Il merito anche (e soprattutto) nei piedi buoni, brasiliani, e nella facilità di giocare il pallone. E la perla tra settimo e ottavo minuto dell’ultima partita contro il Newcastle lo ha, ancora una volta, confermato.

Sì, impossibile non notarlo, dicevamo. Cosa? La testa che si muove nella direzione opposta, e il suo passaggio no-look da cinquanta metri per Pedro è un autentico capolavoro, compreso il controllo e il pallonetto dello spagnolo. Una finezza che merita svariati replay. Quello di David Luiz è, tra l’latro, il suo secondo assist nelle ultime tre partite dopo quello per Kanté nell’1-0 sul Crystal Palace, dopo una serie di 66 match senza mai riuscire a sfornare un passaggio decisivo per i suoi compagni. Innegabile: per una perla del genere valeva sicuramente la pena aspettare.