Fascetta in testa, scarpe da ginnastica, polsini e il ritmo che scorre nel sangue. Il giorno dopo la vittoria in Coppa di Lega è ancora tempo di buonumore in casa City, anche e soprattutto dopo il pari del Liverpool in Premier contro lo United che ha ridotto ad appena un punto il vantaggio dei Reds in classifica. Si respira così un clima disteso tra i giocatori di Guardiola, e Aguero sembra proprio quello più in forma di tutti. Nella finalissima contro il Chelsea non ha segnato, ma ha trasformato uno dei rigori della serie, mentre in stagione l'argentino è già a quota 24 centri in 34 presenze. Ennesima stagione da urlo, eppure per lui c'è un futuro assicurato anche nel mondo del fitness anni Ottanta.

Fitness anni Ottanta? Sì, perché guardando bene le immagini postate dal profilo social ufficiale dei Citizens, il Kun sembra proprio fare il verso ai vecchi VHS dove uomini e donne in tutine aderenti facevano da specchio agli appassionati di fitness sulla base di un ritmo coinvolgente. Ederson lo imita e anche Bernardo Silva sembra volerne copiare le mosse. Come imparare dalle sue lezioni? Basterebbe comprare il dvd speciale che il City scrive di voler mettere in vendita al costo di 93,20 sterline… un po' troppo? Tranquilli, quello è soltanto il minuto e secondo esatto del suo storico gol contro il QPR che valse la Premier 2012!