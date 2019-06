Al Chelsea si corre, dentro e fuori dal campo. E lo si fa anche troppo: con buoni risultati, se si guarda come è terminata la stagione dei Blues, con la vittoria dell’Europa League; con cattivi risultati, invece, si si analizzano le “prestazioni” alla guida delle proprie auto dei giocatori del club inglese. Addirittura in tre, infatti, sono stati pizzicati a infrangere i limiti di velocità previsti dalla legge. Lo hanno fatto - la questione risalirebbe ai giorni precedenti alla finale di Baku, vinta contro l’Arsenal - sulla stessa strada e, per giunta, nello stesso periodo. I protagonisti in negativo sono stati l’ex Roma Antonio Rüdiger, il centrocampista Ross Barkley e l’esterno classe 2000 Callum Hudson-Odoi. Come riportato dal The Sun, nell’arco di quattro giorni i tre sono incorsi nella stessa infrazione sulla A3, strada del sud-ovest di Londra che conduce al centro di allenamento del club, situato a Cobham. Secondo i media inglesi, quello che rischia di più al momento sembra il difensore tedesco, che è stato beccato ad andare a una velocità compresa tra le 101 e le 109 miglia orarie (circa 170 km/h), con un limite previsto di 70. Barkley, invece, andava a 58 miglia orarie con un limite di 40. L’ex Everton, insieme ad Hudson-Odoi, è stato punito con una multa salata e dei punti tolti sulla patente. Per Rüdiger, invece, le cose si mettono peggio: l’ex Roma dovrà infatti presentarsi per un’udienza in tribunale e rischia la sospensione della patente.