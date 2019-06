Convinto come pochi, assolutamente disinvolto, se stesso in ogni istante. Hector Bellerin come terzino non si discute: tecnica sopraffina e buon temperamento, nonostante i frequenti infortunu. Il giocatore è fermo dallo scorso gennaio per la rottura del crociato del ginocchio sinistro: stop forzato di 6-9 mesi. Per fortuna che c’è la moda a tirargli su il morale.

Modello per Louis Vuitton

Bellerin sta arricchendo il suo curriculum per una seconda vita dopo il calcio, magari come modello. Il Daily Mail racconta il giovedì da favola vissuto dal giocatore ai piedi della Torre Eiffel: Bellerin ha sfilato per Louis Vuitton alla Paris Fashion Week. Lo spagnolo ha sfoggiato un completo rosa shocking di quelli che non passano inosservati: felpa con cappuccio rigorosamente in pelle di serpente rosa, pantaloncini altrettanto appariscenti tagliati appena sopra il ginocchio per una collezione Primavera-Estate 2020 destinata a farsi ricordare. Il giocatore ha ringraziato pubblicamente sui suoi social chi ha reso possibile tutto questo: "Non lasciatevi dire che niente è possibile. Grazie per l'opportunità”.

Bellerin alla London Fashion Week

Prima di questo giugno francese però c’è stato un precedente inglese. Il giocatore dell’Arsenal si è già esibito a inizio anno a casa sua, cioè alla London Fashion Week: un bel modo per cominciare l’anno in maniera spensierata. Ma un paio di settimane dopo il giocatore si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la sfida Arsenal-Chelsea vinta dai Gunners 2-0. Lo spagnolo si sta riprendendo dal brutto infortunio, ma secondo l'Evening Standard la strada per il recupero è ancora lunga e il giocatore resterà fuori anche nelle prime settimane della prossima stagione. Quando sarà già il turno della collezione Autunno-Inverno.