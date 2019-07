Non c’è pace per il Manchester United, coinvolto dai rumors di mercato legati a Pogba e Lukaku. Due punti di forza della squadra di Solskjaer che, ormai da settimane, restano sospesi tra la difficile permanenza in rosa e l'attesa per una nuova destinazione nell’estate di trattative. Due situazioni da risolvere per i Red Devils attualmente impegnati nella tournée in Australia, parentesi che non ha risparmiato lo sfottò dei rivali di sempre del Liverpool. È accaduto a Perth durante una sessione di allenamento dello United, impegnato a svolgere esercizi e sedute tattiche prima del passaggio di un aeroplano da turismo. E come riporta il Sun, l’episodio non poteva passare inosservato per i giocatori del Manchester United.

Sfottò ad alta quota: lo striscione aereo del Liverpool allo United

Gli occhi del gruppo si sono immediatamente alzati al cielo notando uno dei velivoli solitamente utilizzato per le pubblicità, peccato che lo slogan trascritto sullo striscione fosse inequivocabile: "Liverpool FC - 6 volte campione d’Europa". Nient’altro che un messaggio speciale rivolto ai "nemici" del North-West Derby, testo che celebrava l’ultima impresa dei Reds di Klopp (vittoriosi nella finale tutta inglese di Champions League contro il Tottenham) allo specchio con la stagione deludente dello United archiviata al 6° posto e senza titoli. Iniziativa che, come scrive Sportbible, sarà costata non mille di mille dollari all’ironico tifoso dei Reds che non ha badato al prezzo per il suo scherzo aereo. E il video dell’accaduto sta spopolando sul web. Insomma, se i due club si affronteranno in Premier League a metà ottobre nella 9^ giornata, il duello a distanza è già iniziato. Addirittura dall’altra parte del mondo.