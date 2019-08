Crystal Palace-Everton sarà la prima partita in Premier League per Moise Kean, che però non indosserà la nuova maglia dei Toffees. Colpa dei colori delle due squadre. Il rosso e il blu del Crystal Palace non permettono infatti all’Everton di vestire né la prima né la seconda maglia. Il problema si potrebbe risolvere con la terza, ma l’Everton la svelerà solamente il 23 agosto. Per questo la soluzione trovata dalla squadra dell’attaccante italiano è stata alquanto originale. L’Everton indosserà infatti la terza maglia dello scorso anno. Una scelta che andrà sicuramente contro le regole del marketing, ma l’unica strada percorribile per permettere ai giocatori di essere ben distinguibili in campo.

Problemi di colori

In passato tante sono state le disavventure delle squadre di calcio riguardo i kit da indossare. Tante le volte nelle quali le società hanno dimenticato a casa le maglie. Nel 1994 a Caltanissetta l’Italia Under21 fu costretta a giocare con la maglia del Nissa, squadra che all’epoca militava in eccellenza, perché anche la Croazia indossava una maglia azzurra. Nella stagione 1998-1999 invece il Perugia giocò con dei pantaloncini comprati nelle bancarelle fuori lo stadio perché quelli ufficiali erano dello stesso colore del Milan. Oppure quando nel 2008-2009 un diluvio rovinò il magazzino del Cagliari. I sardi decisero allora di indossare la terza maglia, l’unica che si era salvata dal nubifragio. La squadra di Allegri vinse contro il Chievo e la maglia diventò il portafortuna di quell’anno. Chissà se lo stesso destino toccherà alle maglie dell’Everton, in attesa del 23 agosto quando verrà ufficialmente mostrato il terzo kit ufficiale.