Billy Sharp non è un calciatore particolarmente dotato, tecnicamente o fisicamente. Ma è uno di quelli col cuore grande, grandissimo. Che lotta e può insegnare come ci si comporta su un campo da calcio anche ai tanti giovani campioni premiati fin da piccoli col dono del talento. Lo chiamano "the fox of the box. La volpe dell'area di rigore. Perché in carriera ha girato sette diverse squadre e segnato ovunque. Quasi 550 partite e 239 gol totali. Il primo gennaio del 2019 segnò il numero 220, diventando leader assoluto dei cannonieri britannici nel calcio inglese. Già cento le reti col suo Sheffield e, da qualche ora, Billy è stato capace di segnare almeno una rete in ognuna delle leghe professionistiche in terra d'Albione. Dalla League Two alla Premier. Sempre con una dedica speciale portata nel cuore.

Questo è per te

Quella volta era il 2012, lui alzò la maglietta e poi gli indici al cielo. Sotto la divisa del Doncaster c'era la scritta "That's for you son", perché il piccolo Luey Jacob, il figlio, se n'era andato due giorni dopo essere nato. Lui scese comunque in campo e gli dedicò il gol contro il Middlesbrough, una magia al volo col mancino. Poi l'altro gol, quello ancora più bello: insieme alla moglie Jade ha creato la "Luey Jacob Sharp Foundation", chiamata come il figlioletto e con lo scopo di combattere quella malattia, la gastroschisi, che lo ha strappato troppo presto dal loro abbraccio.