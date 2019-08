Il Manchester City è stato sanzionato dalla FIFA per irregolarità relative al trasferimento dei giocatori minori di 18. Lo ha reso noto la stessa federazione con un comunicato ufficiale, in cui si specifica che la multa inflitta ai Citizens è di 370mila franchi svizzeri. Una cifra (circa 340mila euro) tutto sommato modesta, che la FIFA ha giustificato sottolineando come il club abbia accettato la propria responsabilità in merito.

Il comunicato della FIFA

Il comitato disciplinare della FIFA ha sanzionato il club inglese Manchester City FC per violazioni relative al trasferimento e alla registrazione internazionale di giocatori di età inferiore ai 18 anni.



È stato riscontrato che il Manchester City FC ha violato, tra gli altri, l'articolo 19 del Regolamento FIFA relativo allo status e al trasferimento dei giocatori.



Il comitato disciplinare ha tenuto conto del fatto che il Manchester City FC ha accettato la sua responsabilità e ha sanzionato il club con un'ammenda di CHF 370.000.



La protezione dei minori è un elemento chiave nel quadro normativo generale della FIFA relativo al trasferimento di giocatori e l'applicazione effettiva di queste regole è fondamentale, come è stato confermato in varie occasioni dalla Corte Arbitrale per lo Sport.



La decisione emessa dal Comitato Disciplinare è stata notificata oggi.