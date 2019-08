La Premier League entra nel vivo. Il primo weekend della nuova stagione è alle spalle e le squadre inglesi sono ora pronte a tornare in campo per una 2^ giornata che presenta nuovamente dei big match. Su tutti Manchester City-Tottenham, due tra le maggiori pretendenti al titolo finale, remake del quarti di finale della scorsa Champions League: squadre in campo nel posticipo delle 18.30 del sabato. Ad aprire la giornata sarà invece l’Arsenal, che esordirà all’Emirates contro il Burnley, capace di battere 3-0 il Southampton alla prima giornata. Proprio i Saints dovranno vedersela in casa (ore 16) con il Liverpool, partito nel migliore dei modi con il 4-1 rifilato al Norwich. In campo sabato anche Everton-Watford, Norwich-Newcastle, Brighton-West Ham e Aston Villa-Bournemouth. Due le gare in programma, invece, domenica: si parte con Sheffield United-Crystal Palace (ore 15), entrambe a quota 1 punto dopo il primo turno. Alle 17.30 in campo il Chelsea di Lampard, unica big ferma a zero punti: i Blues dovranno rifarsi a Stamford Bridge contro il Leicester dopo il pesante 4-0 incassato all'esordio contro il Manchester United. Proprio i Red Devils protagonisti nel posticipo delle 21 del lunedì: la squadra di Solskjaer sarà ospite del Wolverhampton, prossima avversaria del Torino in Europa League.

Il calendario della 2^ giornata

Arsenal-Burnley, sabato 17 agosto ore 13.30 (Sky Sport Football)



Southampton-Liverpool, sabato 17 agosto ore 16 (Sky Sport Football)



Norwich-Newcastle, sabato 17 agosto ore 16



Everton-Watford, sabato 17 agosto ore 16



Brighton-West Ham, sabato 17 agosto ore 16



Aston Villa-Bournemouth, sabato 17 agosto ore 16



Manchester City-Tottenham, sabato 17 agosto ore 18.30 (Sky Sport Football)



Sheffield United-Crystal Palace, domenica 18 agosto ore 15 (Sky Sport Football)



Chelsea-Leicester, domenica 18 agosto ore 17.30 (Sky Sport Uno)



Wolverhampton-Manchester United, lunedì 19 agosto ore 21 (Sky Sport Football)