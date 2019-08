La maledizione di Jack Grealish prosegue, e ora si è trasformata in un record decisamente negativo. Già, perché dopo la sconfitta odierna dell'Aston Villa contro il Bournemouth, l'esterno inglese somma ben 20 ko consecutivi in Premier League, tra la stagione 2015/16 e questa appena cominciata. L'Aston Villa si è guadagnato la promozione dalla Championship dopo la retrocessione di tre anni fa: una stagione, quella, davvero da dimenticare e conclusa all'ultimo posto in classifica e con soli 17 punti. L'eredità di quel pessimo finale di campionato è stata raccolta adesso proprio da Grealish, che quando è stato presente in campo ha sempre perso, per 18 volte.



20 sconfitte consecutive in Premier: è il primo di sempre



La diciannovesima è arrivata, non senza sfortuna, al debutto contro il Tottenham; le premesse per rompere l'incantesimo in questo turno c'erano tutte: esordio in casa, avversario decisamente più alla portata. Invece anche contro il Bournemouth è arrivata la sconfitta (1-2) e Grealish, capitano e titolare, ha raggiunto quota 20 diventando suo malgrado il primo giocatore nella storia della Premier a centrare questo record decisamente poco invidiabile. Nel prossimo turno i Villans ospiteranno l'Everton di Moise Kean e gli occhi saranno puntati inevitabilmente anche su Grealish, che si augura di sfatare questo tabù.