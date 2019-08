Gol e record: tutti pazzi per Pukki in Premier

Classe 1990 emerso in patria, transitato in Spagna al Siviglia dove fuggì per il caldo, Pukki è il nome nuovo che fa impazzire l’Inghilterra. Una sentenza nel nord Europa con 90 centri realizzati tra Helsinki e Brondby, meno letale tra Germania e Scozia: lo Schalke investì 1,5 milioni di euro prima di cederlo al Celtic dopo due stagioni, parentesi dove non colmò la partenza di Hooper né i rimpianti dell’allora manager Neil Lennon ("Non diventerà mica Superman solo perché è andato al Brondby…"). Effettivamente Teemu ha spiccato il volo in Inghilterra, lui che ha eguagliato Pogrebnyak (Fulham nel 2012) segnando cinque volte nelle prime tre gare disputate. E dall’avvento del nuovo formato della Premier nel 1992 solo 10 giocatori sono andati in gol nei primi 270 minuti, record sconosciuto a bomber sensazionali come Cristiano Ronaldo o Van Nistelrooy fino ad Aguero. Insomma, l’eroe che non ti aspetti ha spiazzato tutti dai tifosi agli appassionati di fantacalcio: "Qualcuno mi ha detto che mezzo milione di persone mi ha acquistato dopo la mia tripletta al Newcastle", ha raccontato al Daily Mail l’ottimo Pukki che in realtà aveva già le idee chiare nell’estate 2018: "Sono venuto qui con la convinzione di poter segnare, già all’inizio della scorsa stagione in campionato. Sappiamo che la Premier League è più dura, ma dobbiamo solo credere in noi stessi". Profondamente innamorato del Barcellona, dove osservò da vicino una leggenda nazionale come Litmanen ad inizio Duemila, il bomber del Norwich mette nel mirino proprio il celebre connazionale (32 reti segnate con la Finlandia contro le sue 15) rinnovando l’ammirazione per il brasiliano Ronaldo. Troppo presto per parlare di Fenomeni, ma provate a fermare lo scatenato Pukki in Inghilterra.