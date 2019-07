LIVERPOOL- O. LIONE 3-1

4' rig Depay (OL), 17' Firmino (L), 21' aut. Andersen (OL), 53' Wilson (L)

Tornano due pezzi da novanta, Salah e Firmino, e arriva anche la prima vittoria per il Liverpool nelle ultime cinque amichevoli dopo tre sconfitte e un pareggio. I Reds di Jurgen Klopp, dopo il ko contro il Napoli, hanno superato 3-1 i francesi dell'Olympique Lione a Ginevra. Una partita dominata dagli inglesi campioni d'Europa in carica, che però erano passati in svantaggio dopo il rigore trasformato in avvio dal 25enne centrocampista olandese Depay. Il pareggio è arrivato al 17' con Firmino. In gol anche Wilson, mentre l’ex Sampdoria Andersen si è reso protagonista in negativo per l’autogol al 21' del primo tempo. La squadra di Klopp rialza così la testa aspettando la sfida di domenica 4 agosto, quando si scenderà in campo per il primo trofeo della stagione inglese: in palio il Community Shield, di fronte ci sarà Manchester City di Pep Guardiola.