C'è un nuovo fulmine nel Manchester United, e il suo nome è Ayodeji Sotona. Sconosciuto? Ai più lo è di certo, visto che si tratta di un classe 2002 delle giovanili dei Red Devils. Da pochi mesi il debutto con l'Under 18 del club, qualche partita, il primo gol quest'anno e un primato in tutto il centro sportivo di Carrington: è il giocatore più veloce del club. In Inghilterra, il Daily Mail ha pubblicato i risultati dei test di velocità della squadra di Solskjaer (con anche i numeri delle giovanili). È lui il "Bolt" dello United, avendo registrato una velocità massima di 36,85 km/h (22,9 miglia orarie per gli inglesi) sullo scatto. Alle sue spalle solo giocatori della prima squadra, seppur tutti molto giovani: Diogo Dalot (36,3 km/h), Tahith Chong (35,9 km/h), Marcus Rashford (35,6 km/h) e Daniel James (35,5 km/h). Numeri super per "Deji" Sotona, lontani, ma non troppo, da quelli dell'uomo più veloce della storia. Usain Bolt stabilì l'attuale record mondiale sui cento metri piani a Berlino nel 2009, correndo a una velocità media di 37,57 km/h e toccando il picco massimo di circa 45 km/h. Sotona non è così veloce, ma per il calcio può bastare.

Chi è

Nato a Waterford, città natale di un ex United come John O'Shea, da genitori nigeriani. Di mestiere è un'ala, preferibilmente a sinistra, classe 2002. Evidentemente con la velocità, e il dribbling, come stella polare del suo identikit calcistico. A Manchester gioca con gli Under 18 due anni più grandi di lui, con cui ha debuttato a Newcastle nel marzo del 2019. Tre presenze e una rete nella stagione attuale. Stando al Mail, il suo è uno dei nomi in rampa di lancio per un debutto coi big di Solskjaer, di cui, per ora, è "soltanto" l'uomo più veloce. Da ragazzino era stato campione nazionale di velocità in Irlanda, e lo stesso Ryan Giggs (altra leggenda United e Ct della nazionale) lo sta sicuramente tenendo d'occhio per la sua squadra.