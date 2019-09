"Foden è il più grande talento che abbia mai visto, da calciatore e da allenatore, ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo". Queste parole allo scorso luglio e sono state dette da Pep Guardiola, che si è sbilanciato non poco sul gioiellino del Manchester City. Per ora, però, i fatti dicono altro: nelle prime 4 giornate di Premier, il classe 2000 ha collezionato soltanto 10 minuti. I tifosi del City lo reclamano a gran voce, a maggior ragione dopo l'ottima prova con la maglia della Nazionale inglese Under 21 nel match contro la Turchia, in cui è stato uno dei più brillanti e ha fornito due assist.

"Pep mi ha visto? Starà giocando a golf..."



Al termine della gara, Foden si è espresso sulla questione: "Guardiola ha le sue opinioni e io le mie. Sono pronto per giocare. Sento di esserlo. Provo a dimostrarglielo ogni giorno in allenamento. Ci sono tanti compagni che mi dicono di avere pazienza, ma ovviamente sono 'affamato' e vorrei giocare. Lotterò ogni giorno per far sì che ciò avvenga". Quando gli viene chiesto se pensa che Pep possa aver visto la sua performance contro la Turchia, simpaticamente risponde: "Sarebbe bello se fosse così, ma probabilmente si è preso una piccola vacanza per andare a giocare a golf. Non lo biasimo".