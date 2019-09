Nessuna buona notizia dall’infermeria, per il Manchester City. Dopo l’infortunio al ginocchio per Leroy Sané, se ne aggiunge un altro altrettanto serio come quello occorso ad Aymeric Laporte. Il difensore infatti sarà costretto a rimanere fuori fino al prossimo anno. “Mancherà per diverso tempo, almeno 5-6 mesi quindi tornerà direttamente nel 2020 tra gennaio e febbraio” ha dichiarato Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League in casa del Norwich.

Emergenza in difesa

Senza Laporte, saranno obbligate le scelte di Guardiola in difesa d’ora in avanti, perché gli altri centrali presenti in rosa sono soltanto Stones e Otamendi. Il francese, così come Sané, mancheranno per la doppia sfida valida per la fase a gironi di Champions League contro l’Atalanta. Si giocherà in Inghilterra il 22 ottobre e in Italia il 6 novembre.