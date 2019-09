WATFORD-ARSENAL 2-2

21’ e 32' Aubameyang (A), 53' Cleverley (W), 81' rig. Pereyra

WATFORD (4-2-3-1): Foster; Femenia, Dawson, Kabasele, Holebas (78' Janmaat); Doucoure, Capoue; Hughes (63' Pereyra), Cleverley, Deulofeu; Gray (54' Sarr). All. Quique

ARSENAL (4-1-3-2): Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac; Guendouzi (67' Torreira), Ozil (71' Nelson), Ceballos (60' Willock); Pepe; Aubameyang. All. Emery

Ammoniti: Kolasinac (A), Holebas (W), Guendouzi (A), Femenia (W), Leno (A), Capoue (W)

L'Arsenal spreca una grande occasione per agganciare il Manchester City in seconda posizione. I Gunners non sfruttano un vantaggio di due gol e si fanno rimontare sul campo del Watford, fanalino di coda della Premier. Aubameyang sembrava aver messo il risultato in cassaforte con la doppietta nel primo tempo tra il 21' e il 32', ma i padroni di casa hanno reagito nella ripresa con le reti dei centrocampisti Cleverley e Pereyra. L'ex juventino, entrato dalla panchina, ha trasformato il rigore decisivo concesso per un fallo di David Luiz. Il Watford, che nel finale ha rischiato di trovare un'incredibile prima vittoria in campionato, resta ultimo in classifica con 2 punti. L'Arsenal a 8 punti assieme a Tottenham, Chelsea, Manchester United e Leicester.