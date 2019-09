Non è un bel momento per il Tottenham, ma gli Spurs stanno sviluppando una brutta tendenza all'autolesionismo. Nella partita da poco finita contro il Southampton, in vantaggio per 1-0 col gol di Ndombélé, la squadra di Pochettino è rimasta in 10 per l'ingenua espulsione di Aurier. Come se non bastasse, il portiere Hugo Lloris ha gentilmente concesso il pareggio agli avversari. Dopo aver ricevuto un retropassaggio, ha tentato di aggirare l'avversario in pressing con il tacco sinistro per portarsi il pallone sul destro. Il risultato però è stato un liscio con facile gol di Danny Ings. Alla fine, però, il Tottenham è riuscito lo stesso a portare la vittoria a casa grazie al solito Harry Kane.

