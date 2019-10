Cardiff: "Trasferimento di Sala mai completato"

"Rimane la prova evidente che l'accordo di trasferimento non è mai stato completato in conformità con i requisiti contrattuali che sono stati richiesti da Nantes, rendendolo così nullo," sostiene il Cardiff in una nota. In altre parole, il club gallese non ritiene valido il trasferimento: l’affare non si sarebbe concluso per via delle clausole contrattuali volute dal Nantes, annullando così il contratto. "Ci appelleremo al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna per ottenere una decisione che tenga conto di tutte le informazioni contrattuali pertinenti e faccia chiarezza sulla situazione giuridica tra i nostri due club", aggiunge il Cardiff. Secondo la BBC, la seconda rata per il trasferimento dovrebbe essere pagata nel gennaio 2020 (la cifra totale dell’operazione ammonta a 15 milioni di sterline, circa 17 milioni di euro).